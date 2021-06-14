Экс-глава МИД Эстонии приветствует возвращение Азербайджаном задержанных армян в обмен на карту минных полей

БАКУ /Trend/ - Бывший министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд приветствовала освобождение Азербайджаном 15 задержанных армян в обмен на карту минных полей в Агдамском районе, сообщает Trend со ссылкой на Twitter Кальюранд.

«Приветствую освобождение Азербайджаном 15 задержанных армян, а также передачу Арменией карты минных полей в Агдамском районе. Благодарю Грузию за содействие в этих важных шагах. Призываю обе стороны продолжить идти по этому пути», - написала она.

Отметим, что 12 июня Азербайджан вернул Армении 15 задержанных армян при участии представителей Грузии на азербайджано-грузинской границе в обмен на карту с месторасположением 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в освобожденном от армянской оккупации Агдамском районе.