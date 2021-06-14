Президент Ильхам Алиев заложил фундамент тоннеля, который будет построен на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша

БАКУ /Trend/ - 14 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент тоннеля, который будет построен на участке автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей по территории села Дашалты.

Как сообщает Trend, глава государства был проинформирован о технических показателях тоннеля.