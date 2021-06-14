Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством моста на «Дороге Победы» (ФОТО) (версия 2)

Политика 14 июня 2021 21:11 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством моста на «Дороге Победы» (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 14 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работой, проделанной на мосту, строящемся на участке "Дороги Победы", проходящем через Ходжавендский район.

Как сообщает Trend, глава государства был проинформирован о технических показателях моста.

Было отмечено, что протяженность строящегося над Гуручаем трехпролетного моста составит 86 метров. Как и все восстановительные и реконструкционные работы, осуществляемые на наших освобожденных от оккупации территориях, здесь также строительство ведется высокими темпами и мост будет готов до сдачи в эксплуатацию дороги.

Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством моста на «Дороге Победы» (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством моста на «Дороге Победы» (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством моста на «Дороге Победы» (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством моста на «Дороге Победы» (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством моста на «Дороге Победы» (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством моста на «Дороге Победы» (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством моста на «Дороге Победы» (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством моста на «Дороге Победы» (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством моста на «Дороге Победы» (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством моста на «Дороге Победы» (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
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