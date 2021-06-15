Итоговое коммюнике саммита НАТО - показатель того, что альянс принял новые реалии Южного Кавказа - комментарий

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что в коммюнике, принятом по итогам саммита НАТО, не было упоминаний о Южном Кавказе, свидетельствует о том, что Североатлантический альянс принял нынешние реалии региона.

Об этом сказал во вторник Trend азербайджанский политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

Он напомнил, что в документах, принятых в последние годы на саммитах НАТО и по итогам встреч министров иностранных дел стран-участниц альянса, всегда выражалась поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности государств региона, в том числе и Азербайджана.

"Позиция Североатлантического альянса по территориальной целостности Азербайджана всегда была однозначной и открытой, в его заявлениях не допускались формулировки, которые могли бы вызвать необоснованные заключения. В контексте урегулирования конфликтов на Южном Кавказе НАТО всегда придерживалось норм и принципов международного права, Устава ООН, резолюций Совета Безопасности, выражало поддержку процессу мирного урегулирования конфликтов в международно признанных границах государств.

Однако, как известно, на протяжении многих лет Армения под разными предлогами пыталась уклониться от переговорного процесса, постоянно пытаясь разжечь конфликт провокациями, выступала с новыми территориальными претензиями к Азербайджану и вела себя угрожающе. Именно агрессивная позиция Армении, ее непрекращающиеся провокации, попытки затянуть урегулирование конфликта и уход от переговорного процесса заложили основу для принуждения агрессора к миру, принятия неотложных мер по выполнению соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, документов в связи с территориальной целостностью, суверенитетом и независимостью Азербайджана НАТО, Евросоюза, ОИС, Совета Европы и других международных организаций.

Азербайджан, воспользовавшись своим правом, предусмотренным статьей 51 Устава ООН, другими международными документами и Конституцией, провел военные операции в соответствии с принципами международного гуманитарного права для отражения атак агрессора и принуждения его к миру, положил конец оккупации и возникшему в результате нее конфликту.

Своей исторической победой в 44-дневной Отечественной войне Азербайджан восстановил историческую справедливость, статус-кво, вытекающий из требований норм и принципов международного права, а также заложил основу для новых реалий, открывающих новые возможности для мира, процветания и сотрудничества в регионе, обеспечивающих региональную безопасность. В итоговом коммюнике саммита НАТО не были отражены положения предыдущих документов, а это является подтверждением того, что страны-участницы альянса признают формирование новых реалий на Южном Кавказе в соответствии с нормами и принципами международного права. То есть НАТО признает легитимность победы Азербайджана и то, что она была реализована в соответствии с требованиями Устава ООН, который также является основой Устава НАТО", - сказал Мирзабейли.

По его словам, тот факт, что в итоговом документе саммита НАТО не упоминается Южный Кавказ, также может быть воспринят в качестве четкого сигнала со стороны Североатлантического альянса о том, что конфликт окончен и формат для переговоров не нужен.

"Это еще раз свидетельствует о том, что новая реальность, созданная Азербайджаном в регионе, постепенно принимается и учитывается странами и международными организациями. В то же время не следует расценивать то обстоятельство, что в итоговом документе саммита не говорится о регионе Южного Кавказа, а также о нашей стране, в том контексте, что этот регион останется вне поля зрения альянса.

Растущая роль в регионе Турции - одной из крупнейших политических и военных держав в составе НАТО доказывает обратное. Кроме того, в итоговом коммюнике, а также в ходе двусторонних переговоров со странами-участницами альянса можно было заметить ряд важных моментов, которые служат дальнейшему укреплению позиций Турции в НАТО и в целом в Евразии", - сказал Мирзабейли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)