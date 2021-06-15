Детали Шушинской декларации: отношения Азербайджана и Турции вступили в новый этап

БАКУ /Trend/ - 15 июня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил исторический визит в освобожденный от оккупации город Шуша и подписал в этом сердце Карабаха историческую декларацию, сообщает во вторник Trend.

Шушинская декларация подписана между двумя братскими и дружественными странами в очень важную для Азербайджана дату - 15 июня, когда отмечается День национального спасения, спустя 100 лет после Карсского договора.