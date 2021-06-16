Президент Ильхам Алиев: Во время войны мы еще раз увидели любовь и солидарность всего турецкого народа

БАКУ/Trend/ - Во время войны мы еще раз увидели любовь и солидарность всего турецкого народа.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для прессы после подписания Шушинской декларации.

«Сегодня здесь – в Шуше находятся представители турецкой печати, хочу особо отметить их деятельность. В самые опасные моменты войны они рисковали своей жизнью, чтобы отразить реальную ситуацию, донести ее до зрителей и мира. Я сам лично неоднократно наблюдал во время войны за репортажами на турецких телевизионных каналах и еще раз убеждался в том, что здесь имеют место не только вопросы профессионализма, здесь передаются репортажи, полные солидарности и любви. До мира доводился правый голос Азербайджана, его правое дело, представители турецкой печати готовили репортажи из самых опасных мест, там, где падали бомбы. Они хорошо знали о том, что Армения не могла устоять перед нами на поле боя, поэтому подвергла обстрелу наших мирных граждан с использованием ракет дальнего радиуса действия, ракет “Точка-У” и “Искандер-М”, в результате этого подлого обстрела погибли более 100 гражданских лиц, в том числе женщины и дети. Во время войны мы еще раз увидели любовь и солидарность всего турецкого народа. Мы и без того знали, что являемся одной нацией, двумя государствами, как говорил мой покойный отец. Однако война еще раз продемонстрировала это всему миру, и мы никогда не забудем этой поддержки»,- отметил Президент Ильхам Алиев.