Президент Ильхам Алиев: В Шушинской декларации находят отражение вопросы в области оборонной промышленности и взаимной военной помощи (Версия 2)

Добавлены подробности (Первая версия 17:37, 15 июня)

БАКУ/Trend/ - В Шушинской декларации находят отражение вопросы в области оборонной промышленности и взаимной военной помощи.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлениями для прессы после подписания после подписания Шушинской декларации.

"В Декларации находят отражение многие важные вопросы. Совместное сотрудничество, наша деятельность в международной плоскости, политические связи, торгово-экономические связи, культура, образование, спорт, молодежная политика – охвачены, можно сказать, все сферы. Показано значение энергетической безопасности, Южного газового коридора для Турции, Азербайджана и Европы, причем каждый вопрос представляет огромное значение. В их числе хочу особо отметить два вопроса. Во-первых, сотрудничество, взаимодействие в оборонной сфере. В данной Декларации находят отражение вопросы в области оборонной промышленности и взаимной военной помощи. Это – историческое достижение. Мы еще раз демонстрируем, что и впредь всегда будем вместе. Мы и дальше будем обеспечивать безопасность друг друга, равно, как до сих пор Турция и Азербайджан были вместе во всех вопросах, так будет и впредь",- отметил глава государства.