Продолжается суд над армянами, пытавшими азербайджанских пленных (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Ясамальском районном суде в Баку под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева продолжается судебный процесс по уголовному делу армянских военных преступников Мкртычяна Людвика Мкртычовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных во время первой Карабахской войны и совершивших другие преступления, сообщает в среду Trend.

Процесс продолжился показаниями пострадавших.

Отметим, что в ходе расследования Военной прокуратурой уголовного дела, возбужденного по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджана в связи с военными преступлениями и преступлениями против мира и человечности в отношении азербайджанцев на оккупированных территориях Азербайджана, совершенных вооруженными силами Армении и вооруженными формированиями сепаратистского режима, были установлены факты захвата заложников, пыток и жестокого обращения с ними и другими лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права.

В результате расследования было установлено, что гражданин Армении Людвик Мкртычевич Мкртычян, 1969 года рождения, по предварительному сговору участвовал в деятельности вооруженных группировок, состоящих из прибывших из Армении, а также проживающих в Нагорно-Карабахском регионе армян, пытал взятого в заложники 12 июля 1991 года гражданина Азербайджана и незаконно удерживал его около 17 суток в лесу "Баллыджа", недалеко от города Ходжалы. Кроме того, он также выполнял функции переводчика во время допроса сотрудниками спецслужб Армении мирного жителя Азербайджана, взятого в заложники членами армянских вооруженных формирований 13 сентября 1999 года в селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района, доставленного в Ереван и незаконно удерживаемого в одной из воинских частей.

Следствие также установило, что Людвик Мкртычян в разное время избивал и пытал в Шушинской тюрьме и Ереване 11 граждан Азербайджана, взятых в плен на территории Ходжавендского и Агдеринского районов, а также застрелил из автомата военнослужащего одной из воинских частей минобороны Азербайджана.

Людвик Мкртычян был задержан 20 октября 2020 года на территории села Меликджанлы Физулинского района военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана.

В результате проведенных следственных действий также были раскрыты преступные деяния гражданина Армении Хосровяна Алеши Арамаисовича, 1967 года рождения, который вместе с Людвиком Мкртычяном жестоко и бесчеловечно обращался с азербайджанцами и пытал их.

Следствием было установлено, что Алеша Хосровян пытал находившихся в плену пятерых азербайджанцев, жестоко и бесчеловечно обращался с ними.Так, Алеша Хосровян подверг жестокому и бесчеловечному обращению военнослужащего одной из воинских частей министерства обороны Азербайджана, который был взят в плен в апреле 1994 года, и во время незаконного удержания последнего под стражей в одном из домов в селе Мысмына (Агбулаг) Ходжавендского района принудил его к тяжелым работам по строительству дома так называемого министра обороны т.н. «НКР» Бабаяна Самвела Андраниковича.

Кроме того, Алеша Хосровян пытал солдат одной из воинских частей министерства обороны Азербайджана, взятых в плен в 1993–1994 годах, которые незаконно содержались под стражей в Шушинской тюрьме, систематически избивал их, морил голодом, причиняя им физические и моральные страдания.

Алеша Хосровян был задержан Вооруженными силами Азербайджана 3 октября 2020 года во время попытки осуществить разведывательные действия на территории Азербайджана.

Людвику Мкртычяну и Алеше Хосровяну были предъявлены обвинения по статьям 113 (пытки), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или группировок), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и другим статьям УК Азербайджанской Республики, и по решению суда они были заключены под стражу.

Обвинительное заключение по делу было утверждено 20 мая 2021 года, и дело было направлено на рассмотрение в Бакинский военный суд.

В настоящее время принимаются комплексные меры по выявлению и привлечению к ответственности других виновных лиц.

Генеральная прокуратура Азербайджана ранее заявила, что в соответствии с поручениями Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева виновные в военных преступлениях и преступлениях против мира и человечности будут выявлены и привлечены к ответственности, независимо от времени совершения преступных деяний.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)