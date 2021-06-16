Североатлантический альянс коллективно считает, что армяно-азербайджанский конфликт завершен - Олег Кузнецов

БАКУ /Trend/ - Североатлантический альянс коллективно считает, что армяно-азербайджанский конфликт завершен в результате военного поражения Армении и возвращения освобожденных территорий под юрисдикцию официального Баку. Об этом сказал Trend российский историк и политический аналитик, профессор Олег Кузнецов.

Комментируя тот факт, что в заявлении по итогам саммита глав государств НАТО в Брюсселе не был упомянут нагорно-карабахский конфликт в качестве угрозы безопасности Европы, аналитик отметил, что не только страны-участницы альянса, но и весь остальной мир признал данный факт.

"Как заявил ранее Президент Ильхам Алиев, "Карабах - это Азербайджан. И восклицательный знак", и этот факт должны признать все, чтобы сохранить адекватность восприятия современной реальности и не утратить способность прогнозировать будущее", - подчеркнул Кузнецов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)