Азербайджан - лидер региона по устойчивому развитию в 2021 году

БАКУ /Trend/ - Азербайджан занял первое место среди стран Южного Кавказа в "Отчете об устойчивом развитии - 2021" в числе 193 стран-участниц ООН, передает Trend со ссылкой на всемирную организацию.

Азербайджан занял 55-е место, в то время как Грузия - 56-е, а Армения - 58-е. Общий балл Азербайджана составил 72,41 из 100 возможных.

В отчете подчеркивается, что Азербайджан находится на верном пути и поддерживает цели устойчивого развития (ЦУР) по пунктам «Отсутствие бедности» и «Чистая вода и санитария».

В Азербайджане также наблюдается умеренное улучшение по пунктам «Хорошее здоровье и благополучие», «Доступная и чистая энергия», «Устойчивые города и сообщества», «Действия по борьбе с климатическими изменениями», «Мирное правосудие и сильные институты», а также «Партнерство для достижения целей».

При этом Финляндия заняла первое место в рейтинге с 85,9 балла, тогда как Центральноафриканская Республика - последнее, 165-е место с 38,27 балла.

Остальные 28 стран-участниц ООН (Андорра, Антигуа и Барбуда, Багамы, Коморские острова, Доминика, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гренада, Гвинея-Бисау, Кирибати, Северная Корея, Ливия, Лихтенштейн, Маршалловы острова, Микронезия, Монако, Науру, Палау, Самоа, Сан-Марино, Сейшельские Острова, Соломоновы Острова, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тимор-Лешти, Тонга, Тувалу) не были оценены в отчете этого года.