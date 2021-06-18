Азербайджан принимает участие в форуме мировой дипломатии в Анталье

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Анталье начинает работу форум мировой дипломатии, на котором Азербайджан представит министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Как сообщает в пятницу Trend, в мероприятии, организованном при поддержке Администрации Президента Турции и МИД этой страны, ожидается участие двух тысяч человек.

На форуме с участием 12 глав государств и правительств, других влиятельных политиков, представителей науки, бизнеса и медиа будут обсуждаться глобальные и региональные вопросы, пути решения кризисов и конфликтов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)