Россия находится в тесном контакте с Турцией, Арменией и Азербайджаном по стабилизации обстановки в Карабахе – Песков
БАКУ/Trend/ - Россия находится в тесном контакте с Турцией, Арменией и Азербайджаном по стабилизации обстановки в Карабахе.
Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы находимся в тесном контакте и с Анкарой, и с Баку, и с Ереваном и считаем, что любые шаги должны способствовать дальнейшей стабилизации обстановки в Закавказье, развитию инфраструктуры, транспортной логистики, исправлению ситуации в целом и не должны содержать какие-либо элементы, которые могут стать причиной для роста напряженности", - сказал представитель Кремля.
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