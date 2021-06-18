Армянский полковник Корюн Гумашян, заминировавший Лачин и Кельбаджар, объявлен в международный розыск (версия 2)

(первая версия в 14:38)

БАКУ /Trend/ - Армянский полковник Корюн Гумашян, заминировавший Лачин и Кельбаджар, объявлен в международный розыск, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В ряде СМИ и социальных сетях ранее были распространены видеокадры с интервью полковника вооруженных сил Армении Корюна Гумашяна, которое он дал шестого июня 2021 года армянскому телевидению и информационному агентству «Ноян Тапан». В нем он признался, что заминировал около 500-600 гектаров в Кельбаджарском и Лачинском районах. По его словам, противотанковые и противопехотные мины туда были доставлены на 17 грузовиках.

В ходе проведенного Генеральной прокуратурой Азербайджана расследования возникли обоснованные подозрения в том, что директор специального военно - тренировочного учебного центра "Тигран Мец" полковник армянской армии Корюн Гумашян, вступив в преступный сговор с другими лицами, личности которых устанавливаются, для совершения провокаций и массовых убийств граждан Азербайджана установил противотанковые и противопехотные мины в Лачинском и Кяльбаджарском районах.

Подтверждением информации Корюна Гумашяна является отсутствие ее официального опровержения со стороны военно-политического руководства Армении.

О ее достоверности также свидетельствуют недавние факты гибели и ранения азербайджанцев, подорвавшихся на противотанковых и противопехотных минах на освобожденных территориях Лачинского и Кельбаджарского районов.

В связи с этим в Гянджинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Корюн Гумашян привлечен в качестве обвиняемого по статьям 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 120.2.7 (убийство двух и более лиц), 120.2.12 (убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста, и он объявлен в международный розыск.

Генеральная прокуратура Азербайджана продолжает принимать необходимые меры для привлечения к ответственности виновных в этих и других подобных преступлениях.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)