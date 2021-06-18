Представлен брифинг о подготовке к международным учениям «Анатолийский орел – 2021» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представлен брифинг о подготовке к международным лётно-тактическим учениям «Анатолийский орел – 2021», на которых будут участвовать и представители ВВС Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, международные лётно-тактические учения «Анатолийский орел – 2021» с участием военнослужащих разных стран стартуют 21 июня на авиабазе в турецком городе Конья.

Сначала был представлен подробный брифинг о планировании учений, процессе подготовки к ним, а также о задачах, которые будут выполняться поэтапно.

В международных лётно-тактических учениях «Анатолийский орел – 2021» задействованы два самолета МиГ-29 и два самолета Су-25 ВВС Азербайджана.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)