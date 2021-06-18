Представлен брифинг о подготовке к международным учениям «Анатолийский орел – 2021» (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Представлен брифинг о подготовке к международным лётно-тактическим учениям «Анатолийский орел – 2021», на которых будут участвовать и представители ВВС Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, международные лётно-тактические учения «Анатолийский орел – 2021» с участием военнослужащих разных стран стартуют 21 июня на авиабазе в турецком городе Конья.
Сначала был представлен подробный брифинг о планировании учений, процессе подготовки к ним, а также о задачах, которые будут выполняться поэтапно.
В международных лётно-тактических учениях «Анатолийский орел – 2021» задействованы два самолета МиГ-29 и два самолета Су-25 ВВС Азербайджана.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
Лента новостей
В Баку прошла научная конференция, посвященная творчеству выдающегося композитора Джахангира Джахангирова
Хорватия поддерживает суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ Азербайджана
После получения вакцины от COVID-19 нужно пить больше жидкости и воздерживаться от физической работы - TƏBİB
TƏBİB о возможности введения третьей дозы вакцины от COVID-19 людям, в организме которых не образовались антитела
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля “Интерконтиненталь” в Баку (ФОТО)
Армянский полковник Корюн Гумашян, заминировавший Лачин и Кельбаджар, объявлен в международный розыск
Азербайджанский "Арахчын" вошел в сборник лучших профессиональных анимационных фильмов 2021 года (ФОТО)
Россия находится в тесном контакте с Турцией, Арменией и Азербайджаном по стабилизации обстановки в Карабахе – Песков
В Азербайджане снимают фильм о турецкой журналистке Фулье Озтюрк, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны (ФОТО)
Сохраняется динамика роста инвестиций в обрабатывающую промышленность Акмолинской области Казахстана
В Украине задержан гражданин Азербайджана за участие в незаконных вооруженных формированиях в Сирии - СГБ (ВИДЕО)
TRACECA повышает привлекательность маршрутов на всех участках коридора Европа-Кавказ-Азия (ИНТЕРВЬЮ)