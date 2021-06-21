Часть членов семей лиц, ранее примкнувших к зарубежным террористическим группировкам, возвращена в Азербайджан - госкомитет

БАКУ /Trend/ - Часть членов семей лиц, ранее примкнувших к зарубежным террористическим группировкам, возвращена в Азербайджан.

Об этом сказал журналистам председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что для этих людей создан реабилитационный центр, госкомитет участвует в процессе их реабилитации.

В целом лиц из Азербайджана, примкнувших к зарубежным террористическим группировкам, очень мало, добавил Гурбанлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)