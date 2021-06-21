Часть членов семей лиц, ранее примкнувших к зарубежным террористическим группировкам, возвращена в Азербайджан - госкомитет
БАКУ /Trend/ - Часть членов семей лиц, ранее примкнувших к зарубежным террористическим группировкам, возвращена в Азербайджан.
Об этом сказал журналистам председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сообщает в понедельник Trend.
Он отметил, что для этих людей создан реабилитационный центр, госкомитет участвует в процессе их реабилитации.
В целом лиц из Азербайджана, примкнувших к зарубежным террористическим группировкам, очень мало, добавил Гурбанлы.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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Часть членов семей лиц, ранее примкнувших к зарубежным террористическим группировкам, возвращена в Азербайджан - госкомитет
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