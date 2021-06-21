В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Казахстана в расширенном составе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку прошла встреча глав МИД Азербайджана и Казахстана в расширенном составе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Отметим, что в Азербайджане с официальным визитом находится заместитель премьер-министра Республики Казахстан, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)