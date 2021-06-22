БАКУ /Trend/ - Проживающие в Австралии азербайджанцы пресекли очередную провокацию армянской общины, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой.

Армянская община разместила на официальной странице австралийского парламента в интернете петицию под названием «Признание права армян Нагорного Карабахе на самоопределение». На эту провокацию члены азербайджанской общины Австралии ответили размещением на той же странице парламента петиции «Национальные, этнические и религиозные группы не должны переносить свои конфликты в Австралию».

В сообщении госкомитета отмечается, что министр иностранных дел Австралийского союза Мэрис Пейн не оправдала ожиданий армян в связи с петицией. Так, в письме, адресованном армянскому национальному комитету, министр отметила, что ее страна поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ и принятое 10 ноября 2020 года трехстороннее заявление.

«Считаем, что трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года о прекращении огня способствует достижению этого результата», - отметила Пейн.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)