Сбор, транспортировка и утилизация бытовых отходов в Шуше поручены ОАО «Тамиз шахар» - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Сбор, транспортировка и утилизация бытовых отходов в Шуше поручены ОАО «Тамиз шахар».
Соответствующее распоряжение подписал 22 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Руководители Армении должны быть привлечены к ответственности за разжигание вооруженного конфликта на Южном Кавказе – Питер Тейс
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