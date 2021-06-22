Изменена численность сотрудников министерства энергетики Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 июня подписал указ о внесении изменения в указ главы государства "О внесении изменений в указ Президента Азербайджана "Об обеспечении деятельности министерства энергетики АР" и "Утверждении Устава министерства энергетики, структуры и численности работников его аппарата" за №404 от 15 мая 2006 года" за №149 от 11 апреля 2014 года.
Согласно указу, численность сотрудников министерства энергетики Азербайджана устанавливается на уровне 180 штатных единиц, аппарата министерства - 140 штатных единиц, Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при минэнерго - 40 штатных единиц.
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