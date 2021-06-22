Состоялась встреча военных делегаций Азербайджана и Пакистана
БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках проходящей в Москве IX Международной конференции по безопасности замминистра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с делегацией во главе с замминистра обороны Пакистана генерал-лейтенантом Мианом Мухаммадом Хилалом Хусейном, сообщает во вторник Trend со ссылкой на военное ведомство.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения отношений между армиями двух стран и обменялись мнениями по ключевым направлениям военного сотрудничества.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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