Состоялась встреча военных делегаций Азербайджана и Пакистана

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках проходящей в Москве IX Международной конференции по безопасности замминистра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с делегацией во главе с замминистра обороны Пакистана генерал-лейтенантом Мианом Мухаммадом Хилалом Хусейном, сообщает во вторник Trend со ссылкой на военное ведомство.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения отношений между армиями двух стран и обменялись мнениями по ключевым направлениям военного сотрудничества.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)