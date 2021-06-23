Президент Ильхам Алиев: Мы смогли получить у Армении карты минных полей только по Агдамскому району, в других районах сотни тысяч мин

БАКУ/Trend/ - Мы смогли получить у Армении карты минных полей только по Агдамскому району, в других районах сотни тысяч мин.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом 23 июня в Баку.

«Посетив Агдам впервые после войны, я ощутил чувство печали, скорби и в то же время решительности, связанной с реконструкцией города. Вас, наверное, проинформировали о том, что менее, чем через месяц мы приступили к процессу реконструкции. Вы видели, все разрушено. В то же время в одном только Агдамском районе заложены 97 тысяч мин. Мы смогли получить у Армении карты минных полей только по Агдамскому району, в других районах сотни тысяч мин. Они отказываются передать нам карты, у нас уже более 100 погибших и пострадавших. После окончания войны от мин – противопехотных и противотанковых мин погибли около 30 человек, пострадали более 100 гражданских лиц, в том числе в начале этого месяца погибли 2 журналиста.

Как вам известно, они разрушили города не во время войны, Первой Карабахской войны, а впоследствии. Они систематически разрушали их по нескольким причинам в течение, можно сказать, 30 лет после прекращения Первой Карабахской войны. Во-первых, для того, чтобы изъят все строительные материалы, так как дома были снесены, камни увезены. Это была кража. Вторая причина заключалась в недопущении возвращения азербайджанцев, так как они считали, что после тотального разрушения никто не вернется. Такая же ситуация наблюдается не только в городах, но и в селах, и в Зангилане, в Губадлы - вы были и в других направлениях, к примеру, в Джебраиле, Физули. Все города и села разрушены. Нам предстоит разминировать их и параллельно приступить к реконструкции. Мы уже мобилизовали все усилия, все ресурсы. Уже начались крупные инфраструктурные проекты. Вас, наверное, проинформировали об этом. Мы вновь отстроим их и, думаю, продемонстрируем уникальный в мире опыт перехода от разрушений такого масштаба к развитию, к достойным стандартам жизни для людей.

Благодарю за то, что посетили эти территории. Это, действительно, является показателем вашей симпатии к людям, пострадавшим от войны, длительной оккупации, оказанной им поддержки», - сказал глава государства.