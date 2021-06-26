Азербайджанский депутат Кёнуль Нуруллаева приняла участие на QSL 2021 Digital Summit (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - 21 июня депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Кёнуль Нуруллаева приняла участие на одной из всемирно известных политических платформ – Саммите QSL 2021 Digital Summit, проведенной организацией «Женщины – политические лидеры».

Более 100 ведущих женщин – политиков, глав государств и руководителей международных организаций приняли участие на форуме как в качестве участников, так и выступающих. Среди гостей саммита также были: президент Европейского центрального банка Кристин Легард, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, бывший почетный президент Мальты Мари Луиза Колейро Прека, министр юстиции Японии Йоко Камикава, председатель Совета министров Италии Марио Драги, министр иностранных дел Республики Индонезия Ретно Л.П. Марсуди, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус, 27-й премьер-министр Австралии Джулия Гиллард, вице-президент Панамы и министр иностранных дел Изабель Сен-Мало.

Депутат представила Азербайджан на форуме с «национальной декларацией», основанной на новых реалиях, которые женщины – политики и лидеры – могут создать в постпандемический период. В своем выступлении К.Нуруллаева заявила, что Азербайджан, будучи первой страной на мусульманском Востоке, обеспечившей избирательное право для женщин, всегда выступает за гендерное равенство и равноправие женщин и мужчин. Депутат подчеркнула, что, назначив женщин на должности первого вице-президента и спикера парламента, а также увеличив участие женщин в руководящих органах и парламенте, Азербайджанское государство внесло большой вклад в формирование национальных женщин – политических лидеров.

В своей декларации Нуруллаева также затронула обсуждение о разрастании сети центров по расширению прав и возможностей женщин страны за пределами конфликтных зон, таких как Тертер, Барда и Агджабади, которые были разрушены во время Отечественной войны.

В конце депутат Милли Меджлиса, высоко оценив возможность, предоставленную ей как женщине – члену парламента для донесения мнения и предложений по столь важной теме, обратилась ко всем слушателям и выступающим форума с лозунгом «Только в единстве можно достичь нашей цели».