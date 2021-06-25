Президент Ильхам Алиев: После многолетних бессмысленных переговоров мы отчетливо осознали, что Армения не желает мира

БАКУ/Trend/ - Я участвовал в переговорном процессе с 2003 года. Вел переговоры с 3 лидерами Армении и могу вам сказать, что это было крайне негативным опытом в проводимых в мире переговорах любого рода, так как после этих многолетних бессмысленных переговоров мы отчетливо осознали, что Армения не желает мира.



Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску, министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом, министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом и делегацией Европейского Союза, прибывшими с визитом в Азербайджан на основе мандата верховного представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Джозефа Бореля.



«Они хотели сохранить статус-кво неизменным. Хотели вечно удерживать наши земли под оккупацией, а их участие в переговорах представляло собой своего рода имитацию переговорного процесса. Пытались ввести международные и европейские организации в заблуждение, мол, они стремятся к урегулированию, а Азербайджан неконструктивен. А события последнего времени на совести правительства Армении, предпринимавшей многочисленные провокационные действия, деяния и подстрекавшей к войне. Мою позицию доказывает множество аргументов. Я приведу вам лишь несколько примеров. Министр обороны Армении публично заявил, что Армения готовится к новой войне за новые территории. Это была открытая угроза против Азербайджана. Премьер-министр Армении заявил, что так называемое руководство Нагорного Карабаха должно участвовать в переговорах. Это, по сути, противоречило не только нашим интересам, но и формату, разработанному Минской группой ОБСЕ и ее сопредседателями. Поэтому данная позиция, мягко говоря, несколько удивила и страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Они объективно признали это попыткой выйти из переговорного процесса, так как формат переговоров был создан двумя странами и ОБСЕ: конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Еще одно провокационное заявление руководства Армении заключалось в том, что «Карабах – это Армения и точка». Это тоже фактически положило конец любым переговорам. Во-первых, это было крайне противоречивым заявлением, так как, с одной стороны, руководство Армении говорило, что Карабах – независимая страна, и Азербайджан должен вести переговоры с ним. Затем они сказали, что Карабах – это Армения. Мы спросили у них, что из этого является реальностью. По сути, они лгали и в том и в другом случае. Однако это явилось крайне провокационным заявлением, делающим ненужными и бессмысленными любые переговоры. На встречах с послами стран Минской группы я видел, что данная позиция и их вводит в некоторое заблуждение и удивляет, по сути, они не знают, что предпринять. Если Карабах – это Армения, то о чем можно говорить? Это была целенаправленная попытка руководства Армении полностью свести на нет переговорный процесс и вечно удерживать земли под оккупацией.



Но это еще не все. В минувшем году они, совершив три провокационных военных деяния на линии соприкосновения и нашей государственной границе, совершили убийство гражданских лиц, разбомбили наши села, подстрекали нас. Таким образом, Вторая Карабахская война была неизбежна, и это было ясно каждому.



В настоящее время мы находимся в ситуации постконфликтного развития. Нагорно-карабахский конфликт урегулирован. Никаких вопросов, по которым следует вести переговоры, здесь нет. Подписанное 10 ноября трехстороннее Заявление является не только соглашением о прекращении огня, как это пытаются преподнести некоторые международные политики. Любой ознакомившийся с этим документом увидит, что он связан не только с прекращением огня, но и многими другими вопросами. Нам следует подумать о постконфликтной ситуации. Как я отметил в начале выступления, мы готовы перевернуть страницу, идти вперед и вносить вклад в региональную стабильность»,- сказал глава государства.