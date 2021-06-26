Азербайджанская армия играет важную роль в сохранении мира и стабильности в регионе - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия как гарант защиты и безопасности страны, чья независимость вечна и необратима, заняла свое место среди сильнейших армий мира и играет важную роль в сохранении мира и стабильности в регионе.

Об этом говорится в поздравлении министра обороны Закира Гасанова, адресованном личному составу азербайджанской армии, сообщает в субботу Trend.

В поздравлении отмечается, что Отдельный азербайджанский корпус, созданный 26 июня 1918 года, был основой армии АДР.

«Благодаря Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву, успешно продолжающему политический курс великого лидера в сфере армейского строительства, сегодня ВС Азербайджана достигли уровня армий мировых держав», - говорится в поздравлении.

В 44-дневной Отечественной войне под руководством победоносного Верховного главнокомандующего против провокаций армянских вооруженных сил доблестная азербайджанская армия освободила исторические земли, которые около 30 лет находились под армянской оккупацией.

«Благодаря мудрой и дальновидной политике Верховного главнокомандующего Вооруженными силами и силе армии была восстановлена территориальная целостность Азербайджана. И сегодня на освобожденных территориях развевается трехцветный азербайджанский флаг», - говорится в поздравлении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)