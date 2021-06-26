Провокации Армении показали, к чему необходимо готовиться – минобороны Азербайджана (ФОТО) (версия 3)

(первая версия в 13:09)

БАКУ /Trend/ - Экс-министр обороны Армении Давид Тоноян, выступая перед армянской диаспорой в США, сказал, что Армения приняла новую военную доктрину, согласно которой она оккупирует новые земли. Тоноян открыто объявил об этом, и напряженность уже показала, к чему необходимо готовиться и в каком направлении должны проводиться работы.

Об этом сказал министр обороны Закир Гасанов сказал в интервью Real TV, сообщает в субботу Trend.

По его словам, разведка и спецслужбы Азербайджана получали различную информацию.

«Мы знали, что армяне готовят провокации и прибегнут к ним. И они начали их совершать. Все знают, что до этого произошли товузские события. Затем был арестован член армянской диверсионной группы. То есть все это показывало, к чему мы должны быть готовы. Утром 27 сентября мне доложили, что противник интенсивно обстреливает наши позиции и прифронтовые села», - сказал Гасанов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)