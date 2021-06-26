Президент Ильхам Алиев: Сегодня с чувством гордости могу сказать, что мы отмечаем День Вооруженных сил как победоносная армия, как народ-победитель

БАКУ/Trend/ - Каждый год, отмечая этот праздник, мы давали себе слово любой ценой освободить родные земли от захватчиков. Сегодня с чувством гордости могу сказать, что мы отмечаем День Вооруженных сил как победоносная армия, как народ-победитель.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в ходе встречи во дворце «Гюлистан» с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.

«Это – историческое достижение. В многовековой истории азербайджанского народа не было настолько яркой Победы. Мобилизовав все силы, мы нанесли врагу сокрушительные удары, одержали Победу, восстановили историческую справедливость и территориальную целостность страны.

Мы готовились для того, чтобы приблизить этот день. В своих выступлениях я неоднократно говорил, что мы должны постоянно приближать этот день и приближали. Увидев, что нормы и принципы международного права в мире грубо нарушаются, что постановления и резолюции ведущих международных организаций игнорируются, что захватническая Армения становится все более необузданной, не желает покинуть наши земли, то, конечно, мы должны были готовиться еще более серьезно. Эта подготовка должна была быть всесторонней. Мы подходили к этой работе и определяли ее в рамках единой концепции»,- сказал Президент Ильхам Алиев.