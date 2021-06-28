Начался официальный визит делегации Милли Меджлиса Азербайджана в Венгрию
БАКУ /Trend/ - 28 июня в столицу Венгрии Будапешт прибыла парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой.
Как сообщили Trend в отделе по печати и связям с общественностью Милли Меджлиса, в будапештском аэропорту имени Ференца Листа азербайджанскую делегацию встретили глава группы дружбы парламентов Венгрии и Азербайджана Аттила Тилки, руководитель отдела межпарламентских связей парламента Венгрии Лайош Кохари, посол Азербайджана в Венгрии Вилаят Гулиев и другие официальные лица.
Завтра в Будапеште состоятся официальные встречи делегации Милли Меджлиса.
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