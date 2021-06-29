На международных лётно-тактических учениях «Анатолийский орёл – 2021» выполнены задачи по ведению воздушных боёв (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - На международных лётно-тактических учениях «Анатолийский орёл – 2021», проходящих в турецком городе Конья с участием летных составов из разных стран, военные пилоты Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана выполнили очередные задачи, передает Trend со ссылкой на минобороны страны.

Обнаружив наземные цели условного противника с помощью лазерных приборов наблюдения, военные пилоты ВВС Азербайджана нанесли удары по ним и выполнили задачи по ведению воздушных боёв.