Знаю, что Карабах – это Азербайджан - член армянской вооруженной группировки (ФОТО) (версия 3)

(вторая версия в 13:38)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском апелляционном суде 29 июня прошло судебное заседание по уголовному делу в отношении еще 13 членов армянских вооруженных формирований, перешедших на территорию Азербайджана с целью совершения террора.

Как сообщает во вторник Trend, председательствовал на заседании судья Бакинского суда по тяжким преступлениям Эльдар Исмаилов.

Обвиняемым были представлены состав суда и государственный обвинитель. Затем суд разъяснил им их права. Судья отметил, что обвиняемые могут отказаться от дачи показаний, выразить протест составу суда и государственному обвинителю.

Обвиняемые сообщили, что у них нет недовольства ходом предварительного следствия и условиями содержания. Они отметили, что на них не оказывалось никакого давления.

Затем прокурор зачитал обвинительное заключение. В нем говорится, что обвиняемые незаконно приобрели огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, создав не предусмотренные законодательством вооруженные формирования. 17 ноября прошлого года они незаконно пересекли государственную границу Азербайджана, заняв позиции в лесах поселка Гадрут Ходжавендского района.

За период до 13 декабря 2020 года они совершили нападения на предприятия, учреждения и организации, а также на отдельных лиц, организовали взрывы, пожары и другие террористические действия, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, способные причинить значительный имущественный ущерб или привести к другим общественно опасным последствиям, с целью нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения или оказания воздействия на принятие решений органами государственной власти Азербайджана, либо международными организациями.

Им были предъявлены обвинения по статьям 214, 228, 279, 318 УК Азербайджана.

На процессе был объявлен перерыв.

После перерыва обвиняемые дали показания.

Член группировки Хаказ Ованисян сообщил, что был призван в армию 25 ноября 2020 года, ему дали оружие и отправили в Лачин, а затем - в Гадрут.

«Нам сказали, что мы идем охранять границу. Нас отправили на пост. 13 декабря Армен Казарян позвонил главарю нашей группы и сказал, чтобы мы уходили оттуда, так как это не наши земли. А потом нас задержали и разоружили азербайджанские военнослужащие. Я знал, что Армения подписала капитуляцию, но ничего не знал о содержании этого документа», - сказал Ованисян.

Отвечая на вопросы прокурора, он сообщил, что за день до этого азербайджанские военнослужащие потребовали, чтобы армянская вооруженная группировка покинула территорию. Последняя не выполнила это требование, и ее члены были задержаны.

«Мы знали, что война закончилась, но не знали, что Азербайджан вернул Карабах. Нам сказали, что война закончена, но не говорили, какая территория находится у нас. Я знаю, что Карабах – это Азербайджан. И знал, что служу на азербайджанской территории, но был вынужден делать это, потому что военный комиссариат направил меня туда», - сказал Ованисян.

На следующем заседании суда, которое пройдет второго июля, обвиняемые продолжат давать показания.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)