Спикер парламента Азербайджана поблагодарила венгерскую сторону за помощь в разминировании освобожденных от оккупации территорий (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном выразила признательность за помощь венгерской стороны в разминировании освобожденных от оккупации районов страны.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, встреча состоялась 29 июня в рамках текущего официального визита азербайджанской делегации в Венгрию.

Поприветствовав азербайджанскую делегацию, премьер-министр Виктор Орбан подчеркнул важность взаимных визитов и выразил уверенность в том, что и этот визит внесет свой вклад в развитие отношений между двумя странами. Он отметил развитие связей между законодательными органами двух стран, особо подчеркнув деятельность групп дружбы. По словам премьер-министра, Венгрия придаёт большое значение развитию отношений с Азербайджаном, а текущее политическое, экономическое, культурное и гуманитарное сотрудничество между странами движется по восходящей.

На встрече речь шла и о широком сотрудничестве Венгрии и Азербайджана в энергетической сфере. Виктор Орбан отметил незаменимую роль Азербайджана в деле обеспечения энергетической безопасности.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила признательность за искренний приём и передала премьер-министру Венгрии приветствия Президента Ильхама Алиева. Гафарова отметила удовлетворение своим первым официальным визитом в Венгрию в качестве председателя азербайджанского парламента. Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что Азербайджан придаёт большое значению развитию сотрудничества с Венгрией, одним из государств, первым признавших его независимость. Она отметила, что политические связи двух стран после достижения Азербайджаном государственной независимости поднялись на новый уровень, подчеркнула огромные усилия в этом Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Виктора Орбана.

По словам азербайджанского спикера, ключевое значение имеют и подписанные до сих пор правовые документы, касающиеся сотрудничества между двумя странами. Гафарова привлекла внимание к последним показателям торгового оборота между Азербайджаном и Венгрией, подчеркнув наличие потенциала для ещё большего увеличения торговли. Она отметила, что Азербайджан является крупным экономическим центром Южного Кавказа, а также надёжным партнёром в обеспечении энергетической безопасности и важной стороной в деле диверсификации маршрутов поставки энергоресурсов в Европу. Спикер подчеркнула важность в этом контексте трубопроводных проектов TANAP и TAP.

Отметив также наличие гуманитарных связей высокого уровня между двумя странами, Сахиба Гафарова коснулась проектов, реализованных в Венгрии при поддержке Фонда Гейдара Алиева, особо подчеркнув, что Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева была отмечена высокой наградой Венгрии за заслуги в данной области.

Что касается межпарламентских связей двух стран, то, как отметила спикер, в обоих законодательных органах действуют взаимные группы парламентской дружбы, депутаты успешно сотрудничают в рамках международных парламентских организаций. По ее словам, весьма отрадно то, что Венгрия укрепляет единство с тюркским миром и на государственном, и на парламентском уровнях, а также то, что Национальное собрание Венгрии имеет статус наблюдателя в ТЮРКПА – Парламентской ассамблее тюркоязычных государств.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что в 2020 году Азербайджан завоевал блестящую победу в 44-дневной Отечественной войне и освободил свои земли от армянской оккупации. Спикер поблагодарила венгерский народ и государство как от своего имени, так и от имени Милли Меджлиса за поддержку справедливой позиции Азербайджана, продемонстрированную во время 44-дневной Отечественной войны. Она добавила, что с освобождением земель страны от оккупации в Карабахе начались работы по восстановлению и созиданию. Однако Армения мешает этому, отказываясь предоставлять карты минных полей, из-за чего гибнут или получают ранения военнослужащие и гражданские лица, включая журналистов, а также армянская сторона совершает провокации на границе, создаёт затруднения в делимитации и демаркации границ.

Сахиба Гафарова выразила венгерской стороне признательность за помощь в работе по разминированию освобожденных территорий страны, сказав, что эта помощь – проявление дружественного отношения Венгрии.

Премьер-министр Виктор Орбан попросил передать его приветствия Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, интересующим обе стороны.

(Редактор: Натаван Эфендиева)