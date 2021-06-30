Интернет-ресурс Karabakh.Center создан по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой – Микаил Джаббаров (версия 2)

(первая версия в 11:40)

БАКУ /Trend/ - Интернет-ресурс Karabakh.Center создан по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и благодаря усилиям председателя правления Фонда возрождение Карабаха и его команды.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на мероприятии, посвященном презентации интернет-ресурса Karabakh.Center.

По его словам, это является хорошим началом.

"Этот портал, с одной стороны, позволит нам инвентаризировать нынешнюю ситуацию, а с другой - информировать зарубежную аудиторию по данному вопросу", - сказал Джаббаров.

По словам министра, портал будет иметь разные языковые версии.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)