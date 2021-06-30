Мировое сообщество должно оказать давление на Армению с целью прекращения загрязнения рек Азербайджана – министр (версия 2)

(первая версия в 11:52)

БАКУ /Trend/ - Мировое сообщество должно оказать давление на Армению, чтобы прекратить загрязнение этой страной рек Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на презентации интернет-ресурса Karabakh.Center в Баку.

"К сожалению, Армения загрязнила трансграничные реки Азербайджана. Мировое сообщество должно оказать давление на Армению, чтобы пресечь ее преступные действия", - сказал Бабаев.

Он отметил, что освобожденные территории Азербайджана богаты водными ресурсами.

"До 40 процентов ресурсов минеральных вод Азербайджана приходится на освобожденные земли. Для рационального использования воды на этих территориях будут проводиться мониторинги", - сказал Бабаев.

Армяне за время оккупации азербайджанских земель нанесли серьезный ущерб и лесному фонду, отметил глава ведомства.

"Планируется посадить миллионы деревьев на территории в тысячи гектаров, а также восстановить леса", - сказал Бабаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)