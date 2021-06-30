Мировое сообщество должно оказать давление на Армению с целью прекращения загрязнения рек Азербайджана – министр

БАКУ /Trend/ - Мировое сообщество должно оказать давление на Армению, чтобы прекратить загрязнение этой страной рек Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на презентации интернет-ресурса Karabakh.Center в Баку.