Армения должна предоставить карты минных полей – МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения должна, наконец, выполнить свои обязательства по международному гуманитарному праву и в рамках трехстороннего заявления и предоставить карты минных полей, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы.

Об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на 43-м заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц ОЧЭС, сообщает в среду Trend.