Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных территориях Азербайджана (версия 4)

(первая версия в 15:21)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на Координационный штаб.

В заседании приняли участие представители министерств экологии и природных ресурсов, экономики, сельского хозяйства, по чрезвычайным ситуациям и других госструктур.

Члены Рабочей группы были проинформированы о комплексных мониторингах, проводимых в освобожденных районах для оценки экологической ситуации в соответствии с «Планом действий в связи с решением военно-политических, социально-экономических, гуманитарных, организационных и других вопросов на освобожденных территориях Азербайджана», в том числе о мониторингах по контролю над загрязнением трансграничных рек и оценке радиоэкологической обстановки.

Представители госструктур предоставили информацию о выполнении Плана действий. Также состоялись обсуждения по решению вопросов, возникающих во время принятия соответствующих мер.

Члены Рабочей группы были проинформированы о пожарах, которые возникают, несмотря на широкую просветительскую работу по противопожарной безопасности, проводимую со структурами, функционирующими на освобожденных территориях.

Также было отмечено, что в настоящее время минная угроза ограничивает использование живой силы и техники на этих территориях.

Пожары наносят серьезный ущерб окружающей среде, биологическому разнообразию, лесному фонду и почве.

На заседании была подчеркнута важность усиления деятельности соответствующих структур в этой сфере, серьезного соблюдения правил противопожарной безопасности, продолжения просветительской работы по предотвращению пожаров.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным между министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана и министерством лесного и сельского хозяйства Турции, был организован визит в нашу страну турецких специалистов, которые призваны внести вклад в развитие лесов в Азербайджане, в том числе в восстановление уничтоженных лесов в Карабахе. Принято решение о создании Карабахского учебного центра и питомника с закрытой корневой системой.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)