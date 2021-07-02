Между Азербайджаном и Кыргызстаном подписано соглашение на 2021-2022 гг - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Кыргызстаном подписано соглашение на 2021-2022 годы.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Кыргызстана Русланом Казакбаевым в Баку, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, с начала 2021 года товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном вырос на 65 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Тем не менее, на встрече было подчеркнуто, что этот рост недостаточен. Обсуждались вопросы поддержки деятельности межправительственной комиссий, проведения бизнес-форумов. Также был затронут вопрос расширения транспортно - транзитных коммуникаций между странами. Думаем, что Кыргызстану интересен транспортный коридор Восток-Запад, проходящий через Азербайджан», - сказал Байрамов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)