Командующий ВВС Турции прибыл с визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с командующим Военно-воздушными силами (ВВС) Турции генералом армии Хасаном Кючюкакюзом пятого июля прибыла с рабочим визитом в Азербайджан.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны, в рамках визита состоится обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между ВВС Азербайджана и Турции, будут рассмотрены возможности расширения двусторонних связей.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)