БАКУ /Trend/ - Азербайджанские журналисты распространили заявление.

Как сообщает во вторник Trend, в заявлении говорится:

«Организация "Репортеры без границ" продолжает свою традиционную предвзятость в отношении Азербайджана. Ложные утверждения по поводу свободы слова в нашей стране, состояния СМИ в опубликованных организацией отчетах, самые низкие оценки Азербайджану в различных рейтингах, использование примитивных форм и методов для обоснования всего этого стали обычным явлением. Цель заключается в том, чтобы таким образом дискредитировать Азербайджан, запятнать его имидж на международной арене. Очевидные манипуляции организации "Репортеры без границ" вызывают сожаление и возмущение в азербайджанском обществе и медиа-сообществе.

Превращение таких общечеловеческих ценностей, как свобода слова и самовыражения в инструмент защиты интересов организации или кругов, которым она служит, является чрезвычайно опасной и вредной тенденцией, явным оскорблением концепции истины и справедливости. Азербайджанские журналисты протестуют против этого и решительно осуждают это.

"Репортеры без границ" никак не отреагировали на обстрел азербайджанских и иностранных журналистов армянскими военными во время 44-дневной войны. В связи с гибелью азербайджанских журналистов – корреспондента Азербайджанского государственного информационного агентства Магеррама Ибрагимова и оператора Азербайджанского телевидения Сираджа Абышова – в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе организация выступила с дежурным заявлением. С другой стороны, без каких-либо реальных фактов организация утверждала, что азербайджанские военные якобы угрожали убить испанских журналистов, ведущих съемку на границе Армении и Азербайджана. Тот факт, что организация, избравшая себе такой некомпетентный стиль, выступает в качестве защитника свободы слова, показывает, что в этой области существуют серьезные проблемы на международном уровне.

Азербайджанские журналисты вновь призывают мировое сообщество мобилизоваться против такого манипулятора человеческими ценностями, как "Репортеры без границ", – организации, на "кухне" которой готовятся самые невероятные формы и методы предвзятости. Нет никакой гарантии, что избранные против Азербайджана примитивные методы никогда не будут применены против других стран. От этого страдают общечеловеческие ценности – свобода слова и самовыражения.

"Репортеры без границ" должны подвергнуться резкой критике со стороны международного сообщества. Если не будет сформирована серьезная общественная критика, принципы свободных СМИ останутся инструментом преследования политических интересов. Азербайджанских журналистов тревожит именно это. Мы готовы сотрудничать, делиться истиной и вести дискуссии, чтобы устранить эту ситуацию, остановить несправедливость, которую совершают "Репортеры без границ" по отношению к нашей стране», – говорится в заявлении.

Документ подписали: председатель Совета печати Азербайджана Афлатун Амашов, руководитель общественного объединения сети азербайджанских журналистов Аяз Мирзоев, глава ОО «Медиа и гражданское общество» Ханоглан Ахмедов, руководитель телеканала ATV Азер Халилов, руководитель телеканала ARB Радик Исмаилов, независимый журналист Орхан Фикретоглу, глава АПА Холдинга Вюсаля Махиргызы, журналист-ветеран Мазахир Сулейманзаде, журналист-ветеран Акиф Джаббаров, руководитель международного Евразийского фонда печати Умуд Мирзоев, глава Объединения профсоюзов журналистов Мушфиг Алескерли, главред газеты «Ени Мусават» Рауф Арифоглу, заместитель главного редактора издания «Халг газети» Таир Айдыноглу, главный редактор издания «525-ci qəzet» Рашад Меджид, главный редактор газеты «Bakı xəbər» Айдын Гулиев, главный редактор портала Day.az Эмин Алиев, медиадиректор Global Media Group Гамид Гамидов, руководитель портала Vzqlyad.az Вюсал Мамедов, директор ИА Report Мурад Алиев, руководитель Общественного объединения поддержки информационных инициатив Джасарат Гусейнзаде, руководитель ОО «Бакинский клуб политологов» Заур Мамедов.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)