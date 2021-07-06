В Агдаме прошло совместное заседание рабочих групп Межведомственного центра по вопросам экологии и энергообеспечения (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В городе Агдаме прошло совместное заседание рабочих групп по вопросам энергетики и экологии Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

Во время поездки в Агдам был проведен осмотр строящихся подстанций «Агдам-1» и «Агдам-2», двух деревьев восточного платана со статусом разрушенных памятников природы, а также малых гидроэлектростанций «Суговушан-1» и «Суговушан-2» в Тертерском районе, водохранилища и подстанции мощностью 35/10/2,5 кВ.

На заседании обсуждались вопросы в связи с восстановлением и реконструкцией энергетической инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана, планируемые меры по энергоснабжению, а также охрана окружающей среды, пути решения накопившихся за долгие годы экологических проблем, обеспечение эффективного использования ресурсов и применение экологически чистых технологий.

Состоялись дискуссии по применению «Концепции зоны зеленой энергии», которая будет охватывать энергоэффективность, использование возобновляемых источников энергии и экологически чистых технологий, включая транспортные средства, и другие вопросы. Была дана информация о выполнении задач, вытекающих из распоряжения Президента Азербайджана № 2620 от 3 мая 2021 года «О мерах по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях Азербайджанской Республики». В связи с разработкой соответствующей концепции и генерального плана по созданию зоны «зеленой энергии» был рассмотрен промежуточный отчет, подготовленный японской компанией TEPSCO.

Состоялся обмен мнениями о сценариях устойчивого и качественного энергоснабжения Агдама, а также по поводу использования возобновляемых источников энергии в энергоснабжении городов.

Была предоставлена ​​информация об особенностях рельефа и климата Карабаха, включая Агдам, водных ресурсах, речных стоках, которые считаются основным водным фондом. Было отмечено, что во время оккупации в Агдамском районе, как и на других территориях, была полностью разрушена водная инфраструктура, что нанесло серьезный ущерб окружающей среде. Обсуждались перспективы использования в Карабахе ресурсов подземных вод в качестве потенциала «зеленой энергии».

(Редактор: Надир Насиров)