Установка мин Арменией на азербайджанских территориях в период оккупации является ужасным преступлением - эксперт

БАКУ /Trend/ - Установка мин Арменией на азербайджанских территориях в период их оккупации является ужасным преступлением, совершенным Ереваном.

Об этом сказал в пятницу Trend американский эксперт в области европейской политики Питер Тейс.

Он напомнил, что восьмого июля в освобожденном Физулинском районе в результате взрыва мины погиб один гражданин Азербайджана, а другой получил тяжелые увечья.

«Мины, установленные Арменией, когда ее вооруженные силы покидали суверенную территорию Азербайджана, являются ужасным преступлением, совершенным Ереваном. Европейский союз должен осудить эти преступления, совершенные Арменией, и призвать Ереван передать все карты минных полей. Я шокирован тем, что ЕС и НАТО продолжают хранить молчание и не защищают международное право на Южном Кавказе, в регионе, который имеет экономическое и геостратегическое значение для Европы и евроатлантических отношений», - сказал он.

(Редактор: Константин Шапиро)