МИД Азербайджана соболезнует Таджикистану в связи с жертвами в результате землетрясения

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Таджикистану в связи человеческими жертвами в результате землетрясения.

Как сообщает в субботу Trend, в соболезновании говорится:

"Глубоко опечалены новостью о произошедшем в Таджикистане землетрясении, которое унесло жизни пяти человек. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, желаем раненым скорейшего исцеления".

Напомним, что на севере Таджикистана 10 июля произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате погибли пять и ранения получили несколько человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)