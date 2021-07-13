МИД Азербайджана соболезнует Ираку в связи с погибшими в пожаре

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана выразил соболезнования Ираку в связи с погибшими в пожаре, произошедшем в больнице города Насирия, сообщает во вторник Trend.

"Глубоко скорбим в связи с пожаром, произошедшим в больнице аль-Хусейн города Насирия. Выражаем соболезнования семьям погибших и иракскому народу. В эти тяжелые дни мы рядом с правительством и народом Ирака", - говорится в сообщении азербайджанского МИД в Twitter.

Напомним, что в результате пожара, произошедшего в больнице городе Насирия, в которой проходили лечение больные коронавирусом, погибли около 60 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)