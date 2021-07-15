Армения должна сделать вывод из прошлого и истории – МИД Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Армения должна сделать вывод из прошлого и истории.
Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление вице-премьера Армении Тиграна Авиняна о том, что «мирного договора не будет до тех пор, пока не будет решен вопрос статуса Карабаха», сообщает в четверг Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.
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