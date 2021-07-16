МИД Азербайджана соболезнует Германии и Бельгии в связи с жертвами наводнения

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана выразил соболезнования Германии и Бельгии в связи с человеческими жертвами в результате наводнения.

Об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства на его странице в Twitter, сообщает в пятницу Trend.

"Разрушительные последствия экстремальной погоды в Западной Европе вызывают обеспокоенность. Выражаем соболезнования близким жертв наводнения в Германии и Бельгии. Азербайджан находится рядом с Германией и Бельгией в ликвидации разрушительных последствий проливных дождей", - говорится в публикации.

Напомним, что наводнение в результате проливных дождей на западе Германии и в Бельгии привело к гибели 92 человек, сотни людей пропали без вести.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)