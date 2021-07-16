Кёнуль Нуруллаева обратила внимание Международного парламента по толерантности и миру на минный террор Армении (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 13-17 июля депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Кёнуль Нуруллаева приняла участие на шестом пленарном заседании Международного парламента по толерантности и миру, который проходил в Подгорице, столице Черногории.

Как сообщает в пятницу Trend, во время своего выступления депутат коснулась нынешней ситуации на Южном Кавказе и отметила блестящую победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. В то же время Кёнуль Нуруллаева заявила, что после окончания войны была начата реализация масштабных проектов по комплексному восстановлению разрушенной во время оккупации инфраструктуры Карабаха. Депутат рассказала участникам заседания о строительстве «Дороги победы», экологически эффективном проекте «Умная деревня», в котором будут применяться «зеленые» технологии, а также о продолжающемся строительстве новых аэропортов и гидроэлектростанций на стратегически важных территориях.

Наравне с этим депутат обратила внимание и на преступления Армении в постконфликтный период. Она отметила, что более 120 граждан Азербайджана, включая двух азербайджанских журналистов, погибли и десятки были ранены в результате подрывов на противотанковых и противопехотных минах, заложенных армянами во время оккупации. Кёнуль Нуруллаева отметила, что поддержка, которую может оказать Международный парламент по толерантности и миру в вопросе предоставления Арменией карт минных полей Азербайджану, будет способствовать развитию безопасности в регионе. В конце своего выступления депутат Милли Меджлиса призвала государства-члены поддержать продвижение мира, что является основным направлением деятельности Международного парламента, и вывести международное сотрудничество в этой области на самый высокий уровень.

Мероприятие, в котором приняли участие министры иностранных дел, парламентарии и государственные деятели разных стран, продолжилось выступлениями спикера парламента Черногории Алекса Бечича, главы МИД Черногории Джордже Радуловича, президента Международного парламента Ахмеда Алькарвана, председателя Генерального собрания Международного парламента Хаггера Исмаила Ибрагима Абугбала, члена парламента Колумбии и спикера Международного парламента Маргариты Рестрепо, президента Конгресса Гватемалы Аллана Эстардо Родригеса и президента Межпарламентского союза Дуарте Пачеко.

Во ходе заседания был подписан Меморандум о взаимопонимании касательно членства семи стран. В заключение руководство Международного парламента организовало для участников специальный прием.