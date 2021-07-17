Обращение к Азербайджану по поводу продления срока председательства в ДН – это проявление высокого доверия – депутат

БАКУ /Trend/ - Обращение стран-участниц Движения неприсоединения (ДН) к Азербайджану, трехлетнее председательство которого должно завершится в 2022 году, по поводу продления срока председательства в организации еще на один год – значимое событие. В то же время это очередная высокая оценка глобального лидерства Президента Азербайджана, а также проявление доверия к Азербайджану.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльшан Мусаев.

По его словам, за время председательства Азербайджана в Движении неприсоединения международный престиж и влияние этой организации значительно укрепились, была проделана большая и эффективная работа по защите международного права и справедливости.

«Несмотря на последствия пандемии, Азербайджан, быстро и адекватно реагируя на все глобальные факторы и вызовы, председательствовал в организации с большим успехом. Именно поэтому страны-члены ДН обратились к Азербайджану для продления срока председательства еще на один год» – отметил Эльшан Мусаев.

Депутат добавил, что Движение неприсоединения – организация, обладающая значительным влиянием в мире: «В этой организации представлены влиятельные страны. Стоит напомнить, что Движение неприсоединения продемонстрировало достаточно справедливую позицию и выступило с заявлениями во время 44-дневной Отечественной войны. Эта организация привержена своим принципам и ценностям. Поэтому обращение стран-участниц о продлении председательства Азербайджана – это событие, вызывающее чувство гордости».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев)