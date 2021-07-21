Визит Шарля Мишеля свидетельствует о важности для ЕС отношений с Азербайджаном - депутат

БАКУ /Trend/ - Визит главы Евросовета Шарля Мишеля в Азербайджан, прошедшие в его рамках встречи и переговоры свидетельствуют о том, что ЕС придает очень большое значение отношениям с Азербайджаном.

Об этом сказала в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиндж Гусейнова.

Депутат отметила, что этот визит продемонстрировал, что между Азербайджаном и ЕС налажено хорошее сотрудничество.

"Благодаря целенаправленной политике, проводимой Президентом Азербайджана, между нашей страной и ЕС существует партнерство, базирующееся на прочной основе. Во время визита обсуждались возможности расширения этого сотрудничества. Азербайджан подписал соглашения о двустороннем сотрудничестве с девятью странами ЕС, которые составляют треть этого объединения. На Азербайджан приходится 70 процентов экономики Южного Кавказа, и сегодня в стране функционируют более 1 700 компаний из стран ЕС. Основу партнерства между Азербайджаном и ЕС составляет торговая сфера. На Евросоюз приходится 40 процентов от суммарного товарооборота Азербайджана. Это самый высокий показатель среди стран региона. Несмотря на пандемию, в прошлом году товарооборот с ЕС составил 9,5 миллиарда долларов, в том числе экспорт Азербайджана в страны Евросоюза - 6,8 миллиарда долларов, что говорит об очень плодотворном и успешном сотрудничестве. Азербайджан и ЕС парафировали договор о приоритетах партнерства, продолжается работа над новым соглашением. Несомненно, Азербайджан и ЕС заинтересованы в расширении и развитии двустороннего сотрудничества", - сказала Гусейнова.

По ее словам, Азербайджан - одна из надежных стран, обеспечивающих энергетическую безопасность Европы.

"Азербайджан как надежная и ответственная страна поставляет нефть в Европу. А после того, как в эксплуатацию был введен инициированный Азербайджаном "Южный газовый коридор", страна начала поставлять и газ в Европейский регион", - сказала Гусейнова.

Она отметила, что визит главы Евросовета в Азербайджан был очень успешным и открыл новую страницу в развитии двустороннего сотрудничества.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)