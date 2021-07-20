Президент России Владимир Путин поблагодарил Президента Ильхама Алиева
БАКУ/Trend/- Разумеется, одним из самых важных вопросов остаётся вопрос урегулирования ситуации в регионе. Знаю, что Вы уделяете, разумеется, очень больше внимание, значение, и хочу Вас поблагодарить за то, что находятся и компромиссные решения.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал Президент России Владимир Путин в ходе встречи с
Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 20 июля в Москве.
«Они всегда самые сложные, но если мы хотим, – а мы все хотим, – урегулирования, то мы должны идти по этому пути. До сих пор нам удавалось это делать, за что Вас хочу поблагодарить»,- отметил Президент России.
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