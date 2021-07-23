Продолжается перестрелка на государственной границе Азербайджана и Армении - минобороны
БАКУ /Trend/ - В настоящее время продолжается перестрелка на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы, передает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
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