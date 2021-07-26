Следующее заседание суда в Баку над армянами, подозреваемыми в шпионаже, состоится 28 июля (версия 3)

Политика 26 июля 2021 17:25 (UTC+04:00)

изменен заголовок (вторая версия в 14:13)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям 26 июля был продолжен судебный процесс по уголовному делу Давтяна Давита Тиграни и Геворга Рубеновича Суджяна, обвиняемых в шпионаже против Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

На заседании под председательством судьи Али Мамедова было объявлено о начале судебного следствия.

Судья сообщил, что если по итогам судебного следствия вина обвиняемых будет доказана, то они могут быть лишены свободы сроком до 15 лет.

Давтян и Суджян частично признали свою вину, сообщив, что незаконно пересекли государственную границу Азербайджана.

Затем Суджян дал показания.

На процессе был объявлен перерыв.

После перерыва показания дал обвиняемый Давтян.

Было установлено, что показания Суджяна и Давтяна, данные в ходе следствия и на суде, не совпадают.

Следующее заседание суда пройдет 28 июля.

Отметим, что Давтяну и Суджяну предъявлены обвинения по статьям 228 (незаконное хранение оружия), 276 (шпионаж), 279 (создание вооруженных формирований или группировок, не предусмотренных законодательством) и 318 (незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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